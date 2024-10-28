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Гвардиола рассказал о целях «Манчестер Сити» на ближайшие матчи

Гвардиола рассказал о целях «Манчестер Сити» на ближайшие матчи
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что выпустит несколько игроков из академии в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Тоттенхэм Хотспур», в связи с важностью для него других матчей. Игра Кубка лиги пройдёт 30 октября.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что против «Тоттенхэма», возможно, мы выпустим несколько игроков из академии. Для нас главные цели — это «Борнмут», «Спортинг» из Лиссабона и «Брайтон». Мы должны заботиться о себе: хорошо питаться, много спать, тренироваться и восстанавливаться», — сказал Гвардиола в видео BeanymanSports.

Напомним, по итогам девяти игр «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке.

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