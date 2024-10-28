Гвардиола рассказал о целях «Манчестер Сити» на ближайшие матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что выпустит несколько игроков из академии в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Тоттенхэм Хотспур», в связи с важностью для него других матчей. Игра Кубка лиги пройдёт 30 октября.

«Я думаю, что против «Тоттенхэма», возможно, мы выпустим несколько игроков из академии. Для нас главные цели — это «Борнмут», «Спортинг» из Лиссабона и «Брайтон». Мы должны заботиться о себе: хорошо питаться, много спать, тренироваться и восстанавливаться», — сказал Гвардиола в видео BeanymanSports.

Напомним, по итогам девяти игр «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке.