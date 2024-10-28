Стало известно, что Куртуа сказал Лунину после четырёх пропущенных голов от «Барселоны»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал своего партнёра по команде Андрея Лунина после поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги, сообщает Defensa Central.

Источник сообщает, что бельгиец сказал украинскому вратарю буквально следующее: «В голах нет твоей вины, их все невозможно было отбить». Сам Куртуа пропустил матч из-за травмы.

Лунин в это игре совершил 3 спасения.

Напомним, в минувшем матче на 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

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