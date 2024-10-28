Генич отреагировал на гол Бакаева в матче между «Химками» и «Динамо»

Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал гол нападающего Зелимхана Бакаева из «Химок» в матче 13-го тура МИР РПЛ с московским «Динамо». Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:3.

«Красивый гол», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив видео голевого момента.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 26 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Следующий матч «Химки» проведут на выезде 3 ноября с «Факелом». «Динамо» встретится дома с «Ростовом» 1 ноября.