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Генич отреагировал на гол Бакаева в матче между «Химками» и «Динамо»

Генич отреагировал на гол Бакаева в матче между «Химками» и «Динамо»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал гол нападающего Зелимхана Бакаева из «Химок» в матче 13-го тура МИР РПЛ с московским «Динамо». Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Красивый гол», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив видео голевого момента.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 26 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Следующий матч «Химки» проведут на выезде 3 ноября с «Факелом». «Динамо» встретится дома с «Ростовом» 1 ноября.

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