Жена Хави опубликовала фото, возможно намекнув на следующий клуб испанца

Супруга экс-тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса – Нурия Куннилера опубликовала в соцсетях довольно интересное фото на фоне спекуляций по поводу будущего Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Эта публикация произошла после матча «Вест Хэм» – «МЮ» (2:1). На фото — Хави и его сын в футболке «красных дьяволов». Испанца давно связывают с возможным назначением на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Фанаты в соцсетях обсуждают эту публикацию и воспринимают её как намёк на будущее место работы Хави.

Фото: Соцсети Нурии Куннилера

Ранее сообщалось, что за последние несколько месяцев представители «красных дьяволов» дважды связывались с испанским специалистом. Также подчёркивалось, что влияние на команду её действующего главного тренера Эрика тен Хага постепенно снижается.

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