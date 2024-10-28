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Жена Хави опубликовала фото, возможно намекнув на следующий клуб испанца

Жена Хави опубликовала фото, возможно намекнув на следующий клуб испанца
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Супруга экс-тренера «Барселоны» Хави ЭрнандесаНурия Куннилера опубликовала в соцсетях довольно интересное фото на фоне спекуляций по поводу будущего Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Эта публикация произошла после матча «Вест Хэм» – «МЮ» (2:1). На фото — Хави и его сын в футболке «красных дьяволов». Испанца давно связывают с возможным назначением на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Фанаты в соцсетях обсуждают эту публикацию и воспринимают её как намёк на будущее место работы Хави.

Фото: Соцсети Нурии Куннилера

Ранее сообщалось, что за последние несколько месяцев представители «красных дьяволов» дважды связывались с испанским специалистом. Также подчёркивалось, что влияние на команду её действующего главного тренера Эрика тен Хага постепенно снижается.

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