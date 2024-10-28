Официальный аккаунт Ballon d'or сделал намёк на будущего обладателя «Золотого мяча»

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

В преддверии футбольного торжества официальный аккаунт Ballon d'or в соцсетях, похоже, намекнул на то, кто возьмет приз в этом году. На видео Дидье Дрогба держит награду и вручает «Золотой мяч» блогеру Ирану Феррейри, известному как Ресеб. Блогер был в футболке сборной Бразилии.

Фото: Ballon d'or

После этой публикации фанаты в комментариях стали ещё более уверены в том, что именно Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», заберёт заветную награду.

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл Ла Лигу и стал победителем Лиги чемпионов.

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