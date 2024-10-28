Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Официальный аккаунт Ballon d'or сделал намёк на будущего обладателя «Золотого мяча»

Официальный аккаунт Ballon d'or сделал намёк на будущего обладателя «Золотого мяча»
Комментарии

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

В преддверии футбольного торжества официальный аккаунт Ballon d'or в соцсетях, похоже, намекнул на то, кто возьмет приз в этом году. На видео Дидье Дрогба держит награду и вручает «Золотой мяч» блогеру Ирану Феррейри, известному как Ресеб. Блогер был в футболке сборной Бразилии.

Фото: Ballon d'or

После этой публикации фанаты в комментариях стали ещё более уверены в том, что именно Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», заберёт заветную награду.

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл Ла Лигу и стал победителем Лиги чемпионов.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу

Материалы по теме
Вручение «Золотого мяча» — 2024! Всё-таки Винисиус или кто-то из испанцев? LIVE
Live
Вручение «Золотого мяча» — 2024! Всё-таки Винисиус или кто-то из испанцев? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android