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Тренер «Арсенала» Артета оценил чемпионскую гонку в АПЛ после ничьей с «Ливерпулем»

Тренер «Арсенала» Артета оценил чемпионскую гонку в АПЛ после ничьей с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о борьбе команды за титул после матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который закончился с ничейным результатом (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«Мы не хотели оказаться в таком положении. Конечно, хочется быть на пять очков впереди. Команда жива, команда хочет завоевать титул. Я чувствую это каждый день. Игроки, которые не могут играть, расстроены тем, что не выходят на поле. Всё ещё наладится. Считаю, что мы на верном пути», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, по итогам девяти туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля», находящегося на второй строчке, на четыре очка.

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