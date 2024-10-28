Тренер «Арсенала» Артета оценил чемпионскую гонку в АПЛ после ничьей с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о борьбе команды за титул после матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который закончился с ничейным результатом (2:2).

«Мы не хотели оказаться в таком положении. Конечно, хочется быть на пять очков впереди. Команда жива, команда хочет завоевать титул. Я чувствую это каждый день. Игроки, которые не могут играть, расстроены тем, что не выходят на поле. Всё ещё наладится. Считаю, что мы на верном пути», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, по итогам девяти туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля», находящегося на второй строчке, на четыре очка.