Президент «Реала» решил купить нового вратаря после игры Лунина в матче с «Барселоной»

В субботу, 26 октября, прошёл матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона» (0:4). Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин начал игру в стартовом составе и пропустил четыре гола, чем побудил президента клуба Флорентино Переса задуматься о покупке нового вратаря, сообщает Realmadridexclusivo.

После этого матча президент Перес принял решение приобрести ещё одного голкипера для усиления конкуренции, речь идёт о Люка Шевалье из «Лилля». Несмотря на продление контракта Лунина с «Реалом», в клубе не исключают его уход. Учитывая частые травмы Тибо Куртуа, Шевалье – кандидат на место в основном составе в скором будущем.

В этом сезоне Шевалье провёл 16 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отыграл на ноль. Французу 22 года. Портал Transfermark оценивает его в € 25 млн.

Необычные названия футбольных клубов