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Президент «Реала» решил купить нового вратаря после игры Лунина в матче с «Барселоной»

Президент «Реала» решил купить нового вратаря после игры Лунина в матче с «Барселоной»
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В субботу, 26 октября, прошёл матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона» (0:4). Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин начал игру в стартовом составе и пропустил четыре гола, чем побудил президента клуба Флорентино Переса задуматься о покупке нового вратаря, сообщает Realmadridexclusivo.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

После этого матча президент Перес принял решение приобрести ещё одного голкипера для усиления конкуренции, речь идёт о Люка Шевалье из «Лилля». Несмотря на продление контракта Лунина с «Реалом», в клубе не исключают его уход. Учитывая частые травмы Тибо Куртуа, Шевалье – кандидат на место в основном составе в скором будущем.

В этом сезоне Шевалье провёл 16 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отыграл на ноль. Французу 22 года. Портал Transfermark оценивает его в € 25 млн.

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