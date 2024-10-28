Букайо Сака установил новый рекорд «Арсенала», превзойдя достижение Анри

Вчера, 27 октября, в матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничь. с «Ливерпулем»(2:2). На 9-й минуте встречи «канониров» вперёд вывел вингер Букайо Сака. Этот гол стал для англичанина 50-м в английской Премьер-лиге и помог ему установить уникальное достижение в истории своего клуба, сообщает Squawka.

Этого показателя Сака достиг в возрасте 23 лет и 52 дней. Букайо в клубной истории «Арсенала» опередил Тьерри Анри, в своё время достигшего аналогичного показателя в 24 года и 128 дней. Однако, Сака для 50 голов понадобилось 178 матчей, а французскому форварду – 83.

Всего в истории «Арсенала» только 11-ти игрокам удалось забить 50 в АПЛ. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал это быстрее всех – за 79 игр.

В текущем сехоне АПЛ на счету Сака три гола и семь ассистов в восьми матчах за клуб.



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