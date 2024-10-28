Огненный матч «Арсенала» и «Ливерпуля», Сайнс выиграл Гран-при Мексики. Главное к утру
«Арсенал» сыграл результативную ничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Мексики Формулы-1, «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 9-го тура АПЛ.
- Сайнс выиграл Гран-при Мексики, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й.
- «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче 13-го тура РПЛ.
- «Филадельфия» в дебютном матче Алексея Колосова в НХЛ проиграла «Монреалю».
- «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в сверхрезультативном матче 9-го тура Серии А.
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