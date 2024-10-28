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28 октября главные новости спорта, результаты футбола, хоккей, рейтинг WTA, НХЛ, Формула-1, НБА

Огненный матч «Арсенала» и «Ливерпуля», Сайнс выиграл Гран-при Мексики. Главное к утру
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«Арсенал» сыграл результативную ничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Мексики Формулы-1, «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 9-го тура АПЛ.
  2. Сайнс выиграл Гран-при Мексики, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й.
  3. «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче 13-го тура РПЛ.
  4. «Филадельфия» в дебютном матче Алексея Колосова в НХЛ проиграла «Монреалю».
  5. «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в сверхрезультативном матче 9-го тура Серии А.
  6. Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA, Касаткина осталась лучшей теннисисткой России.
  7. «ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче Лиги 1.
  8. Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.
  9. Стало известно, что происходило в раздевалке «Реала» после разгрома в матче с «Барселоной».
  10. Общий зачёт Ф-1: «Феррари» обошла «Ред Булл», Норрис уступает Ферстаппену 47 очков.
  11. Леон Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» всех времён.
  12. Авторитетные лица правления «Реала» считают, что Анчелотти должен покинуть клуб — Relevo.
  13. Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Батракова в матче с «Зенитом».
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