Огненный матч «Арсенала» и «Ливерпуля», Сайнс выиграл Гран-при Мексики. Главное к утру

«Арсенал» сыграл результативную ничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Мексики Формулы-1, «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».