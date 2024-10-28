Одна из главных звёзд «Челси» Коул Палмер высказался о своих выступлениях

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о своей игре в клубе после матча с «Нькаслом» (2:1).

«Я стараюсь выйти и сыграть в свою игру. Говорят, что меня невозможно остановить? Я бы не заходил так далеко. Просто всегда стараюсь получать удовольствие от футбола. Стараюсь не давить на себя. Многие люди со стороны пытаются оказать на меня давление, чтобы я повторил в цифрах то, что я сделал в прошлом сезоне. Это мой второй сезон в футболе, и я ещё очень, очень молод.

Перспективы клуба? Мы просто пытаемся играть в свою собственную игру, блокируя шум и давление извне. Мы не против доказать, что люди не правы в своих высказываниях и прогнозах.

Мы все молоды, у нас топ-тренер, ещё есть куда расти», — приводит слова Палмера ВВС.

Палмер забил в ворота «Ньюкасла» победный гол. Также он записал в свой актив в этом матче ассист. В текущем сезоне в активе 22-летненго англичанина 7 голов и 5 результативных передач в 9 матчах АПЛ. В прошлом сезоне Палмер сделал 22+11 по системе гол+пас в 33 матчах за клуб

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками.

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