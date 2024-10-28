Семшов прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов высказался о результате матча 13-го тура РПЛ между санкт-петербургской командой и московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Закономерный счёт. Две команды старались играть на победу. Если в первой половине первого тайме предпочтительнее был «Зенит», то затем «Локомотив» раскочегарился, имел несколько острых голевых моментов. Во втором тайме, мне кажется, игра была равной. Ничья справедливый результат. «Локомотив» после поражения от «Химок» бился, старался и играл в футбол», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке.