Стало известно, что сделал Андрей Лунин из-за массовой критики фанатов после «эль класико»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил закрыть возможность комментировать его фотографии в социальных сетях после поражения от «Барселоны» (0:4).

В социальных сетях в адрес Лунина поступили массовые негативные комментарии, обвиняющие его в неудаче команды. Фанаты выражали недовольство тем, что Лунин не показал уверенную игру, несмотря на то что в пропущенных голах его вина была незначительной.

В результате Лунин решил закрыть комментарии в своём профиле в одной из популярных соцсетей.

Ранее сообщалось, что после этого матча президент «Реала» Флорентино Перес принял решение приобрести ещё одного голкипера для усиления конкуренции. Мадридцы хотят купить Люку Шевалье из «Лилля».

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