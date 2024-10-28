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Стало известно, что сделал Андрей Лунин из-за массовой критики фанатов после «эль класико»

Стало известно, что сделал Андрей Лунин из-за массовой критики фанатов после «эль класико»
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил закрыть возможность комментировать его фотографии в социальных сетях после поражения от «Барселоны» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

В социальных сетях в адрес Лунина поступили массовые негативные комментарии, обвиняющие его в неудаче команды. Фанаты выражали недовольство тем, что Лунин не показал уверенную игру, несмотря на то что в пропущенных голах его вина была незначительной.

В результате Лунин решил закрыть комментарии в своём профиле в одной из популярных соцсетей.

Ранее сообщалось, что после этого матча президент «Реала» Флорентино Перес принял решение приобрести ещё одного голкипера для усиления конкуренции. Мадридцы хотят купить Люку Шевалье из «Лилля».

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