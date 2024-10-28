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Марцел Личка: очень нравится Родри, но он не выиграет «Золотой мяч»

Марцел Личка: очень нравится Родри, но он не выиграет «Золотой мяч»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о номинантах на награду «Золотой мяч» и поделился мнением о возможных российских претендентах на эту награду в будущем.

— Верите, что однажды, хотя бы лет через 50, российский футболист снова выиграет «Золотой мяч»?
— Думаю, «Золотой мяч» может выиграть любой игрок. Один из примеров — Лев Яшин. Ни у Джиджи Буффона, ни у Оливера Кана не получилось его забрать. Сейчас это актуально для игроков, которые выступают за большие клубы — «Манчестер Сити», «Реал». Российский футболист должен попасть в такую лигу и клуб. Например, как это получилось у Павла Недведа, когда он выиграл «Золотой мяч», играя за «Юве».

Сейчас есть Винисиус. Мне очень нравится Родри, но не думаю, что он выиграет, потому что там считают голы и передачи, победа в Лиге чемпионов важна. Думаю, Винисиус победит, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

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