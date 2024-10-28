Авторитетные лица правления «Реала» считают, что Анчелотти должен покинуть клуб — Relevo

Некоторые авторитетные лица в руководстве мадридского «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) укрепились во мнении, что нынешний главный тренер клуба Карло Анчелотти должен покинуть команду, сообщает Relevo.

По сведениям источника, неназванные лица недовольны тем, как поставлен процесс каждодневной работы в команде, также их не устраивает позиция тренера относительно молодых футболистов и недоверие к ним. В частности, речь идёт о турецком полузащитнике Арде Гюлере, который пока не получает должных шансов от Анчелотти.

Руководство ценит вклад Карло в успехи клуба последних лет, однако считает, что его время в команде подошло к концу. Источник сообщает, что среди игроков начинает нарастать напряжение внутри раздевалки.

Однако отмечается, что Анчелотти, несмотря ни на что, имеет кредит доверия от президента мадридцев Флорентино Переса.

Анчелотти — единственный главный тренер, выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА пять раз (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»), и единственный тренер, руководивший командами в шести финалах (2003, 2005, 2007, 2014, 2022, 2024).

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