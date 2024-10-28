Литвинов: я в восторге от футбола в матче «Реал» — «Барселона», особенно удивляет Ямаль

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о разгромной победе каталонцев в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Я смотрел «эль класико», болел за «Реал». Я в восторге от футбола: уровень и качество игры, как футболисты работают с мячом и без под таким давлением. Из последнего меня особенно удивляет, как Ямаль играет в таких матчах. Был Евро, можно скинуть, что на эмоциях парень приехал. Сначала с «Баварией», потом с «Реалом» — парень просто лучший на поле», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.