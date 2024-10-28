Алексей Батраков повторил достижение игроков «Локо» в играх с «Зенитом» 23-летней давности
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым игроком железнодорожников, забивавшим санкт-петербургскому «Зениту» в чемпионате России, с 2001 года.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51' 1:1 Батраков – 68'
Как сообщает Opta Sports, 19-летний футболист второй по возрасту игрок московского «Локомотива» после 18-летнего Марата Измайлова по этому показателю.
Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. В этой встрече Батраков стал автором забитого гола. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» (30) находится на втором месте.
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