Алексей Батраков повторил достижение игроков «Локо» в играх с «Зенитом» 23-летней давности

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым игроком железнодорожников, забивавшим санкт-петербургскому «Зениту» в чемпионате России, с 2001 года.

Как сообщает Opta Sports, 19-летний футболист второй по возрасту игрок московского «Локомотива» после 18-летнего Марата Измайлова по этому показателю.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. В этой встрече Батраков стал автором забитого гола. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» (30) находится на втором месте.