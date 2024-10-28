Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил Станковича за веру в него
Поделиться
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил главного тренера красно-белых Деяна Станковича за веру в него. В текущем сезоне ямаец играет достаточно результативно — четыре гола и два результативных паса за девять матчей.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68' 0:2 Николсон – 90+3'
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет
«Я хочу поблагодарить Станковича за его доверие и веру в меня. Надеюсь, смогу показывать такие же хорошие результаты и дальше, чтобы впечатлить его», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. Подопечные Деяна Станковича в 13 матчах одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2024
-
09:40
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:42
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:14
-
08:07
-
07:56
-
07:52
-
07:16
-
07:07
-
06:54
-
06:33
-
06:22
-
06:07
-
05:58
-
05:47
-
04:55
-
04:23
-
04:11
-
04:01
-
04:01
-
03:29
-
03:25
-
03:06
-
02:57
-
02:44
-
02:42
-
02:24
-
02:04