Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил Станковича за веру в него

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил главного тренера красно-белых Деяна Станковича за веру в него. В текущем сезоне ямаец играет достаточно результативно — четыре гола и два результативных паса за девять матчей.

«Я хочу поблагодарить Станковича за его доверие и веру в меня. Надеюсь, смогу показывать такие же хорошие результаты и дальше, чтобы впечатлить его», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. Подопечные Деяна Станковича в 13 матчах одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.