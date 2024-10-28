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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил Станковича за веру в него

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил Станковича за веру в него
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил главного тренера красно-белых Деяна Станковича за веру в него. В текущем сезоне ямаец играет достаточно результативно — четыре гола и два результативных паса за девять матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Я хочу поблагодарить Станковича за его доверие и веру в меня. Надеюсь, смогу показывать такие же хорошие результаты и дальше, чтобы впечатлить его», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. Подопечные Деяна Станковича в 13 матчах одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

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