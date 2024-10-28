Полузащитник «Химок» Лукас Вера: матч с «Динамо» получился очень энергозатратным

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о прошедшем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:3.

«Нет никакого секрета в хорошей игре с лидерами чемпионата. Всё дело в работе, в хорошей подготовке. Мы продемонстрировали, что это работает. Сегодня получился очень энергозатратный матч как ментально, так и физически. Первое, что должны сделать, это отдохнуть, а потом сконцентрироваться и подготовиться к игре с «Факелом», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 26 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.