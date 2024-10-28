«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

На данный момент «Краснодар» занимает лидирующую позицию турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 30 очков по результатам 12 туров. Самарские «Крылья Советов» находятся на 10-м месте, набрав 12 очков после аналогичного количества встреч.