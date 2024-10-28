Слот — о матче с «Арсеналом»: доволен, что «Ливерпуль» добыл очко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Приятно было видеть, что у нас получилось дважды отыграться по ходу матча. «Арсенал» — очень сильная и очень качественная команда, так что это было хорошо. Вместе с тем я думаю, что мы заслуживали проигрывать 1:2 к перерыву. Тем ценнее то, что нам удалось вырвать одно очко. Большую роль в этом сыграли футболисты, появившиеся на поле со скамейки запасных», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся накануне, 27 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.