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Слот — о матче с «Арсеналом»: доволен, что «Ливерпуль» добыл очко

Слот — о матче с «Арсеналом»: доволен, что «Ливерпуль» добыл очко
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«Приятно было видеть, что у нас получилось дважды отыграться по ходу матча. «Арсенал» — очень сильная и очень качественная команда, так что это было хорошо. Вместе с тем я думаю, что мы заслуживали проигрывать 1:2 к перерыву. Тем ценнее то, что нам удалось вырвать одно очко. Большую роль в этом сыграли футболисты, появившиеся на поле со скамейки запасных», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся накануне, 27 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

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