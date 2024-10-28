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«Разочарован». Игрок «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

«Разочарован». Игрок «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
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Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«Разочарован, в этом заслуга «Ливерпуля». Мы чувствуем, что не отыграли полные 90 минут. В первом тайме мы показали свои качества, ничего им не дали сделать, и они забили со стандартного положения. Я не могу вспомнить, какие ещё шансы были у них.

Во втором тайме мы были не на высоте. У них было больше моментов, они выигрывали больше дуэлей, больше владели мячом, и, естественно, инициатива переходит к ним, а нам приходится обороняться», — приводит слова Саки ВВС со ссылкой на Sky Sports.

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