«Разочарован». Игрок «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Разочарован, в этом заслуга «Ливерпуля». Мы чувствуем, что не отыграли полные 90 минут. В первом тайме мы показали свои качества, ничего им не дали сделать, и они забили со стандартного положения. Я не могу вспомнить, какие ещё шансы были у них.

Во втором тайме мы были не на высоте. У них было больше моментов, они выигрывали больше дуэлей, больше владели мячом, и, естественно, инициатива переходит к ним, а нам приходится обороняться», — приводит слова Саки ВВС со ссылкой на Sky Sports.