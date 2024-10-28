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Андрей Лунёв предположил, что нужно вратарю, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Андрей Лунёв предположил, что нужно вратарю, чтобы выиграть «Золотой мяч»
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Российский голкипер Андрей Лунёв предположил, в каком случае «Золотой мяч» мог бы выиграть вратарь. Он назвал условия для повторения легендарного успеха Льва Яшина.

— Реально ли сейчас вратарю получить «Золотой мяч»?
— Нужно, чтобы в этот год была победа на международном турнире, в Лиге чемпионов и чтобы этот вратарь показал сверхуровень. Ближе всего был Нойер в своё время, Буффон. Из последних, наверное, Мартинес, когда выиграл Копу, чемпионат мира. Если бы он играл не в «Астон Вилле» и выиграл бы Лигу чемпионов, вполне мог бы получить «Золотой мяч», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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