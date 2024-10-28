Защитник «Химок» Голубович: в матче с «Динамо» нам не хватило удачи

Защитник «Химок» Петар Голубович высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:4.

«Матч с «Динамо» был интересным, ведь было много голов. Мы показали хорошую игру. Но в конце матча нам не хватило удачи, чтобы выиграть. Команды слишком быстро забивали голы, так было в течение всего матча. Хороший матч.

В «Химках» хорошая атмосфера. Мы усердно готовимся к каждой игре и продолжаем фокусироваться на наших целях, чтобы остаться в РПЛ и играть как можно лучше, чтобы получить больше очков», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.