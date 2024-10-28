Защитник «Химок» Голубович: в матче с «Динамо» нам не хватило удачи
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Защитник «Химок» Петар Голубович высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:4.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28' 1:1 Вера – 30' 2:1 Бакаев – 45+1' 2:2 Фернандес – 45+3' 2:3 Артур – 50' 2:4 Нгамалё – 73' 3:4 Кутицкий – 75'
«Матч с «Динамо» был интересным, ведь было много голов. Мы показали хорошую игру. Но в конце матча нам не хватило удачи, чтобы выиграть. Команды слишком быстро забивали голы, так было в течение всего матча. Хороший матч.
В «Химках» хорошая атмосфера. Мы усердно готовимся к каждой игре и продолжаем фокусироваться на наших целях, чтобы остаться в РПЛ и играть как можно лучше, чтобы получить больше очков», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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