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Защитник «Ростова» Чернов: не сказал бы, что Ханкич провёл неудачный матч с «Ахматом»

Защитник «Ростова» Чернов: не сказал бы, что Ханкич провёл неудачный матч с «Ахматом»
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался по итогам матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также поделился мнением об игре своего одноклубника, вратаря Хидаета Ханкича в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«Конечно, я поддержал Хидо после игры. Но не сказал бы, что он провёл неудачный матч. Он хотел сыграть как можно лучше, но, к сожалению, пропустил неприятные голы», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Ахматом» состоялся 26 октября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Ахмат» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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