Полузащитник «Пари НН» Трошечкин рассказал, как поменялась команда при Гончаренко

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2), а также рассказал, как поменялась команда после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«У «Спартака» был один хороший момент в первом тайме, да и у нас был. Наверное, 2:0 многовато, но футбол справедлив. Значит, на это наработали. Надо продолжать трудиться, и нам воздастся за всё.

Изменений при Гончаренко много. Вектор игры поменялся, требования. Всё происходит постепенно. Каждую неделю тренер добавляет какие-то детали. Мы стараемся соответствовать и выполнять его требования. Будем работать», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.