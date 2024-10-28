Полузащитник «Пари НН» Трошечкин рассказал, как поменялась команда при Гончаренко
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2), а также рассказал, как поменялась команда после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68' 0:2 Николсон – 90+3'
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет
«У «Спартака» был один хороший момент в первом тайме, да и у нас был. Наверное, 2:0 многовато, но футбол справедлив. Значит, на это наработали. Надо продолжать трудиться, и нам воздастся за всё.
Изменений при Гончаренко много. Вектор игры поменялся, требования. Всё происходит постепенно. Каждую неделю тренер добавляет какие-то детали. Мы стараемся соответствовать и выполнять его требования. Будем работать», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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