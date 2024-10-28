Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: разочарован, что «Арсенал» не выиграл у «Ливерпуля», мы были лучше

Артета: разочарован, что «Арсенал» не выиграл у «Ливерпуля», мы были лучше
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«Я горжусь командой, особенно в той ситуации, которую мы сейчас переживаем. Но в целом, думаю, особенно в первом тайме, это было полное доминирование, мы были очень, очень хороши, остры, эффективны, решительны, и результат должен был быть больше. Не пропустив ничего, мы, по сути, отдали два мяча, и это самое обидное. И то, что мы не смогли довести игру до конца. Разочарован, что мы не выиграли. Думаю, что мы были лучше», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Разочарован». Игрок «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android