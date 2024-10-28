Артета: разочарован, что «Арсенал» не выиграл у «Ливерпуля», мы были лучше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Я горжусь командой, особенно в той ситуации, которую мы сейчас переживаем. Но в целом, думаю, особенно в первом тайме, это было полное доминирование, мы были очень, очень хороши, остры, эффективны, решительны, и результат должен был быть больше. Не пропустив ничего, мы, по сути, отдали два мяча, и это самое обидное. И то, что мы не смогли довести игру до конца. Разочарован, что мы не выиграли. Думаю, что мы были лучше», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на своём официальном сайте.