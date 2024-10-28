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«Он особо думать не любит». Алексей Каштанов раскритиковал Глушенкова за фразу о пиве

«Он особо думать не любит». Алексей Каштанов раскритиковал Глушенкова за фразу о пиве
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Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, что тот пьёт пиво после матчей. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что это (слова Глушенкова. — Прим «Чемпионата») ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подаёт молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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