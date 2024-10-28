Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Терехов — об арбитре Казарцеве: одиозный персонаж, его есть кому оценивать

Игрок «Химок» Терехов — об арбитре Казарцеве: одиозный персонаж, его есть кому оценивать
Комментарии

Футболист подмосковных «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос о судействе в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 4:3. Терехов назвал главного арбитра матча Василия Казарцева «одиозным персонажем» и отказался оценивать его работу.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Что касается судейства в матче с «Динамо», то этого товарища (Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. — Прим. «Чемпионата») есть кому оценивать. Одиозный персонаж, поэтому про него ничего не буду говорить», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ошеломительный матч «Динамо» и «Химок». Такой перестрелки в этом сезоне РПЛ ещё не было
Ошеломительный матч «Динамо» и «Химок». Такой перестрелки в этом сезоне РПЛ ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android