Игрок «Химок» Терехов — об арбитре Казарцеве: одиозный персонаж, его есть кому оценивать

Футболист подмосковных «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос о судействе в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 4:3. Терехов назвал главного арбитра матча Василия Казарцева «одиозным персонажем» и отказался оценивать его работу.

«Что касается судейства в матче с «Динамо», то этого товарища (Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. — Прим. «Чемпионата») есть кому оценивать. Одиозный персонаж, поэтому про него ничего не буду говорить», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.