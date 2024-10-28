Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: наша задача — быть в РПЛ значительно выше

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Счёт остаётся на табло, ошибки надо исправлять. Мы могли сегодня выиграть, потому что «Спартак» много ошибался и играл не в полную силу. Обидный результат. Я думаю, что не только руководство и болельщики «Пари НН», но и все видят руку Гончаренко в игре команды в последних матчах. То, что сейчас мы возле зоны вылета — это временная позиция. Наша задача — быть значительно выше», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

Напомним, матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоялся накануне, 27 октября. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.