Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Литвинов считает, что форвард «Реала» Винисиус недостоин «Золотого мяча»

Игрок «Спартака» Литвинов считает, что форвард «Реала» Винисиус недостоин «Золотого мяча»
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением, какой игрок достоин «Золотого мяча» по итогам 2024 года.

«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч». Отдайте Родри! Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами. Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч». А за кого проголосовали бы вы?
Рейтинг
Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч». А за кого проголосовали бы вы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android