Игрок «Спартака» Литвинов считает, что форвард «Реала» Винисиус недостоин «Золотого мяча»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением, какой игрок достоин «Золотого мяча» по итогам 2024 года.

«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч». Отдайте Родри! Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами. Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.