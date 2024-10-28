Первый тренер Батракова в «Локо»: злого умысла в фоле Лёши на Мантуане не было

Первый тренер полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов высказался о травме игрока после грубого фола футболиста «Зенита» Густаво Мантуана в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Я пересматривал эпизод с фолом Алексея на Мантуане, когда якобы ему должны были показать жёлтую карточку, но ничего криминального там не увидел. Может быть, я необъективен, но злого умысла в его подкате лично я не увидел. Абсолютно адекватный эпизод. Было видно, что Лёша хотел сыграть в мяч. Да, мяча не коснулся и попал в ногу, но это не тот эпизод, когда люди целенаправленно прыгают и отрывают ноги. Игровой момент, нарушение правил, но это не жёлтая. Опять же, я необъективен, потому что болею за него и переживаю», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.