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Первый тренер Батракова в «Локо»: злого умысла в фоле Лёши на Мантуане не было

Первый тренер Батракова в «Локо»: злого умысла в фоле Лёши на Мантуане не было
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Первый тренер полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов высказался о травме игрока после грубого фола футболиста «Зенита» Густаво Мантуана в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Я пересматривал эпизод с фолом Алексея на Мантуане, когда якобы ему должны были показать жёлтую карточку, но ничего криминального там не увидел. Может быть, я необъективен, но злого умысла в его подкате лично я не увидел. Абсолютно адекватный эпизод. Было видно, что Лёша хотел сыграть в мяч. Да, мяча не коснулся и попал в ногу, но это не тот эпизод, когда люди целенаправленно прыгают и отрывают ноги. Игровой момент, нарушение правил, но это не жёлтая. Опять же, я необъективен, потому что болею за него и переживаю», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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