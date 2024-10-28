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Игрок «Локомотива» Воробьёв: Мантуан ломал голеностоп Батракову, это красная карточка

Игрок «Локомотива» Воробьёв: Мантуан ломал голеностоп Батракову, это красная карточка
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о грубом нарушении футболиста «Зенита» Густаво Мантуана на полузащитнике Алексее Батракове в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Можно было бы и посмотреть VAR в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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