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Евгений Марков: в судействе в РПЛ нет ничего критичного — в Испании и Англии то же самое

Евгений Марков: в судействе в РПЛ нет ничего критичного — в Испании и Англии то же самое
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о судействе в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, сейчас в РПЛ стало поменьше судейских скандалов, это раньше было. В Испании и Англии то же самое. Везде все всегда будут недовольны. Естественно, есть моменты, когда судьи ошибаются, но футболисты тоже совершают ошибки. Ничего критичного в судействе в РПЛ нет», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что «Факел» после 13 туров РПЛ нынешнего сезона занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет с «Химками».

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