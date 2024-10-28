Первый тренер Батракова в «Локо» рассказал, что написал Алексею после матча с «Зенитом»

Андрей Алтухов, первый тренер Алексея Батракова в «Локомотиве», рассказал, что написал своему воспитаннику после матча с «Зенитом». Игра 13-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:1.

«Я написал вчера Лёше, что мне не понравилось в его игре. Последние игры, в том числе с «Зенитом» — много апелляций к судьям и разговоров. Раньше этого не было — только полная концентрация на своих действиях. К сожалению, сейчас это стало появляться. Поэтому когда я вчера ему об этом написал, он сказал, что постарается больше с судьями не общаться.

Что касается его действий со знаком «плюс», тут тот момент, который у него был с детства, — в очень сложных играх с соперником посильнее он находил вариант для того, чтобы принести результат. Вчера этот момент прослеживался, как в детстве. Лёша сделал хорошую передачу на Воробьёва и забил гол. То есть в самые сложные моменты он помогает своей команде», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.