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Гаджи Гаджиев: устаю, когда футбола нет в моей жизни

Гаджи Гаджиев: устаю, когда футбола нет в моей жизни
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что устаёт, когда не работает в футболе. Сегодня, 28 октября, российскому специалисту исполняется 79 лет.

– Вы работаете в футболе всю жизнь. Не устали от него?
– Я устаю, когда футбола нет в моей жизни. Конечно, не могу сказать, что во мне столько же энергии, сколько раньше. Но я привык к тому, что футболисты должны быть динамичными и конкурировать с соперниками. Тренеры тоже должны обладать свежестью, как и игроки, — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Гаджиев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Олимпийский чемпион 1988 года. Президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев работает с 2021 года. Ранее российский специалист трудился главным тренером в таких клубах, как «Амкар», «Анжи», «Крылья Советов» и «Сатурн».

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