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КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурной лексики в игре с «Локо»

КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурной лексики в игре с «Локо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурной лексики во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«По матчу «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим скандирование болельщиками нецензурной лексики на 90-й минуте матча. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Локомотива» Галактионова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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