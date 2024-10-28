КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурной лексики в игре с «Локо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурной лексики во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 1:1.

«По матчу «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим скандирование болельщиками нецензурной лексики на 90-й минуте матча. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Локомотива» Галактионова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.