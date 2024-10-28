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Игрок «Пари НН» Карапузов приглашён на заседание КДК после удаления в матче со «Спартаком»

Игрок «Пари НН» Карапузов приглашён на заседание КДК после удаления в матче со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Пари Нижний Новгород» Владислав Карапузов приглашён на заседание КДК после удаления в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«По матчу «Пари НН» — «Спартак» рассмотрим задержку выхода «Пари НН» на поле на две минуты перед началом второго тайма. Также рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Карапузова за серьёзное нарушение правил игры. Карапузов приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

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