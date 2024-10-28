Экс-игрок «Ромы» Голубович: «Реал» Мадрид не играл на своём уровне в матче с «Барселоной»

Защитник подмосковных «Химок» Петар Голубович, ранее выступавший за итальянскую «Рому», высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Если мы говорим о «Реале» Мадрид, то последние 10 лет они играют на высоком уровне. Это великая команда. В матче с «Барселоной» они не играли на своём уровне. В «Барселоне» есть много молодых игроков, которые показали свои лучшие качества», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.