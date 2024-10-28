Игрок «Факела» Каштанов заявил, что готов пешком отправиться в сборную России

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов заявил, что в случае получения вызова в сборную России готов отправиться в расположение национальной команды пешком.

«Попадание в сборную России есть в мечтах. Я не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать в сборную из-за отстранения. Вызовите меня в сборную — я пешком пойду откуда угодно», — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

Каштанову 28 лет. За «Факел» нападающий играет на правах аренды, в прошлом сезоне Алексей выступал за «Урал». Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).