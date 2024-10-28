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Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал сверхрезультативную ничью с «Интером»

Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал сверхрезультативную ничью с «Интером»
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал сверхрезультативную ничью в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Интером» (4:4).

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 4
Ювентус
Турин
1:0 Зелиньски – 15'     1:1 Влахович – 20'     1:2 Веа – 26'     2:2 Мхитарян – 35'     3:2 Зелиньски – 37'     4:2 Думфрис – 53'     4:3 Йылдыз – 71'     4:4 Йылдыз – 82'    

«Это была игра со множеством сложных ситуаций, но мы смогли остаться в игре даже после четвёртого гола, когда казалось, что это действительно сложно. Мы должны проанализировать всё в деталях, произошло так много событий, и не все из них положительные. Мы можем улучшить всё, каждая игра — это отдельная история.

Например, сегодня мы сильно пострадали в обороне, ранее пропустив всего один гол за весь сезон Серии А, и это говорит о силе и качестве «Интера». С другой стороны, в атаке мы всегда были опасны в игре, которая всегда была открытой и предоставляла много шансов для обеих команд. У нас есть игроки в форме, например, на левом фланге — Консейсау и Камбьясо, а также Маккенни, который сегодня очень хорошо проявил себя. Также у нас много игроков в обороне, которые могут сыграть хорошо и быть полезными, всё зависит от игры и формы каждого из них», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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