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Каррагер выразил опасение, что Трент готов уйти из «Ливерпуля» в «Реал»

Каррагер выразил опасение, что Трент готов уйти из «Ливерпуля» в «Реал»
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Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что правый защитник мерсисайдского клуба Трент Александер-Арнольд готов перейти в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что «сливочные» заинтересованы в услугах 25-летнего английского футболиста, чей действующий контракт с «Ливерпулем» истекает следующим летом.

«Думаю, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах останутся. Но чем дольше продолжается вся эта ситуация вокруг Трента, тем сильнее крепнет моё убеждение, что он перейдёт в «Реал». Болельщиков это определённо расстроит», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Daily Mail.

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