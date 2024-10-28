Лукас Вера — об обладателе «Золотого мяча»: если не Месси, то неважно, кто это будет

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением о предстоящем вручении «Золотого мяча». Церемония состоится сегодня, 28 октября.

«Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч». Из аргентинцев на награду может претендовать Лаутаро Мартинес из «Интера». Чемпион Италии, чемпион Америки, чемпион мира, лучший игрок в чемпионате Италии. Он большой игрок. Может, не в тройке, но в десятке лучших в мире», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Стоит отметить, что СМИ и эксперты называют главным претендентом на «Золотой мяч» Винисиуса Жуниора из «Реала». Однако составить ему конкуренцию могут и другие игроки из списка номинантов: Родри («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).