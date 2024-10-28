Первый тренер Батракова в «Локо» рассказал о состоянии полузащитника после травмы

Первый тренер полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов рассказал о состоянии российского хавбека железнодорожников после травмы.

«Насколько я понимаю, подробности повреждения будут после медицинского обследования. Но на данный момент травма незначительная. Да, повреждение есть, но, скорее всего, ничего серьёзного не будет. Всё покажет медицинское обследование», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» играл с «Зенитом». В этой встрече Батраков стал автором забитого гола. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами.