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Первый тренер Батракова в «Локо» рассказал о состоянии полузащитника после травмы

Первый тренер Батракова в «Локо» рассказал о состоянии полузащитника после травмы
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Первый тренер полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов рассказал о состоянии российского хавбека железнодорожников после травмы.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Насколько я понимаю, подробности повреждения будут после медицинского обследования. Но на данный момент травма незначительная. Да, повреждение есть, но, скорее всего, ничего серьёзного не будет. Всё покажет медицинское обследование», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» играл с «Зенитом». В этой встрече Батраков стал автором забитого гола. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами.

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