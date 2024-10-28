Александр Мостовой: трудно представить игру «Локомотива» без Баринова и Батракова

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о полузащитниках «Локомотива» Дмитрии Баринове и Алексее Батракове. По словам Мостового, без этих футболистов трудно представить игру железнодорожников.

«Отсутствие Баринова и Батракова на игру с «Рубином» — серьёзная потеря. Трудно представить игру «Локомотива» без этих двух футболистов. Один пашет в середине, а на втором всё замыкается в атаке. Но мы же думали, что «Зенит» обыграет «Локомотив», а железнодорожники выстояли. А «Рубин» — это не «Зенит». У «Локомотива» есть футболисты, которые получат свой шанс», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.