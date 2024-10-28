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Александр Мостовой: «Локомотив» — открытие, «Зенит» не превосходил их по игре

Александр Мостовой: «Локомотив» — открытие, «Зенит» не превосходил их по игре
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Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Закономерная ничья. «Зенит» не превосходил «Локомотив», чему многие удивились, в том числе и я. У «Зенита» было время вырвать победу, но в целом они не владели игровым преимуществом. «Локо» сыграл на хорошем уровне. Но на фоне вчерашнего «эль-класико» всё уходит на вторые роли. В итоге ничья — плюс для «Локомотива».

Я не видел «Локомотив» в тройке, что было объяснимо. Результаты удивляют, и игра с «Зенитом» была принципиальной. Но я пока остаюсь при своём мнении. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» кажутся сильнее по составу. На данный момент «Локо» — открытие. «Химки» их разобрали, «Динамо» уже рядом, «Спартак» и ЦСКА — тоже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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