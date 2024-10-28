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«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:30 мск

«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Краснодар» занимает лидирующую позицию турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 30 очков по результатам 12 туров. Самарские «Крылья Советов» находятся на 10-м месте, набрав 12 очков после аналогичного количества встреч.

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