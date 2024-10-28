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Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил большое количество пропущенных мячей

Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил большое количество пропущенных мячей
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв объяснил большое количество пропущенных бело-голубыми мячей. В 13 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» пропустило 15 голов.

«Мы разбираем проблему с количеством пропущенных мячей, работаем. В дальнейшем будем смотреть, время покажет. Главная причина этого, наверное, в концентрации. Тяжело сказать, связано ли это с атакующим футболом, который ставит Личка», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

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