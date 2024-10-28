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Сёмин: сейчас «Спартаку» нереально бороться за первое место

Сёмин: сейчас «Спартаку» нереально бороться за первое место
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Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин считает, что московский «Спартак» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.

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