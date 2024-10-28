«Интер» заслужил забить восемь мячей». Индзаги — о сверхрезультативной ничьей с «Юве»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал сверхрезультативную ничью в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (4:4).

«Как тренер я должен сказать, что мы заслужили забить семь или восемь мячей команде, которая до сих пор пропустила только один. Головы висят низко, и я первый, кто это чувствует, но мы играли хорошо, несмотря на разочарование от того, что не смогли забить пятый гол, чтобы завершить матч. После третьего гола команда немного занервничала, но таков футбол. Это важный урок, который мы возьмём с собой. Чего не хватало? Немного больше решимости. Конечно, результат влияет на нас, но я видел команду, которая создавала множество голевых возможностей. Игроки усердно работают, и я вижу отличное отношение к делу.

Расстраивает такая ничья, когда команда заслуживала большего. Нейтральные зрители, возможно, получили удовольствие от игры. Мне она понравилась меньше, но, учитывая то, что мы создали, у меня есть некоторые уверенности, на которые можно опираться. Сейчас наша ротация ограничена, и мы ощущаем её влияние в игре, которую должны были выиграть с комфортом», — приводит слова Индзаги пресс-служба клуба на своём официальном сайте.