Ван Дейк — о ничьей с «Арсеналом»: сложнейший матч

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«На этом стадионе («Эмирейтс». — Прим. «Чемпионата») играть всегда сложно. Многие команды это знают. У «Арсенала» сплочённый коллектив, с ними никому не бывает просто. Но и им с нами было трудно. Сложный матч. Но мы дважды отыгрались, вернулись в игру и добыли очко. Принимаем этот результат и движемся дальше. Теперь нас ждёт матч Кубка лиги с «Брайтоном», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся накануне, 27 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.