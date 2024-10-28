Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк — о ничьей с «Арсеналом»: сложнейший матч

Ван Дейк — о ничьей с «Арсеналом»: сложнейший матч
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«На этом стадионе («Эмирейтс». — Прим. «Чемпионата») играть всегда сложно. Многие команды это знают. У «Арсенала» сплочённый коллектив, с ними никому не бывает просто. Но и им с нами было трудно. Сложный матч. Но мы дважды отыгрались, вернулись в игру и добыли очко. Принимаем этот результат и движемся дальше. Теперь нас ждёт матч Кубка лиги с «Брайтоном», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся накануне, 27 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Материалы по теме
Слот — о матче с «Арсеналом»: доволен, что «Ливерпуль» добыл очко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android